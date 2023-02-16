Новый раздел форума «Клерка» про бухучет и налоги на территориях ДНР и ЛНР

На форуме «Клерка» появился новый раздел «Учет для бухгалтеров из ЛНР и ДНР», который поможет бухгалтерам из новых регионов быстрее разобраться в налогах и отчетах.

В нем будут собраны все бухгалтерские и налоговые новости, которые затрагивают ДНР и ЛНР.

Там же можно посмотреть запись вебинара от аудитора Людмилы Ганичевой. Эксперт рассказала об учете и налогах на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Помимо форума, «Клерк» открыл телеграм-чат для бухгалтеров из новых регионов, в котором можно получить оперативную помощь коллег и поделиться собственным опытом.