Физлицам продлят валютные ограничения

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что сейчас нет возможности для либерализации существующих валютных ограничений. Об этом пишет «Интерфакс».

«После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала», – сообщила Эльвира Набиуллина.

Банк России после 9 марта 2023 года продлит ограничения по снятию с банковских счетов наличной валюты.

Пока что регулятор не собирается повышать недекларируемый лимит на ввоз валюты из-за границы. Такое решение будет зависеть от позиции правительства РФ.

С 9 марта 2022 года действует временный порядок операций с наличной иностранной валютой.