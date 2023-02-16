Как организациям считать земельный налог за 2023 год: разъяснение от ФНС

Исключение – увеличение кадастровой стоимости в случае изменения характеристик земельного участка.

Так как юрлица сами считают налог и авансовые платежки по нему, они должны учитывать эти нюансы.

Но эти особенности не применяются, а налоговая база определяется по общим основания, если: у земельного участка нет кадастровой стоимости на 01.01.2022 (в том числе для вновь образованного земельного участка, поставленного на кадастровый учет после 01.01.2022);

кадастровая стоимость земельного участка, подлежащая применению с 01.01.2023, не превышает значение на 01.01.2023;

внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка увеличилась из-за изменения его характеристик (площади, вида разрешенного использования и т.п.) в течение 2022 года.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 06.02.2023 № БС-4-21/1327@.