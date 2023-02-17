Декларация по УСН

🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

ИП может перейти на НПД, но от УСН в этом случае надо отказаться в течение месяца. За деятельность на упрощенке надо отчитаться. Спустя много лет поле введения НПД наконец-то вышло четкое разъяснение о сроках сдачи декларации.

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Налоговики разъясняли, что отказ от УСН после перехода на НПД идет путем подачи уведомления по форме 26.2-8 (о прекращении деятельности).

По прежнему мнению ФНС, срок сдачи декларации по УСН при переходе с УСН на НПД – до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.

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Однако сейчас Минфин выработал другую позицию.

Сдавать декларацию при переходе с УСН на НПД надо в обычные сроки – до 25 апреля следующего года.

Дело в том, что в НК РФ не прописан срок сдачи отчета конкретно для случая перехода с УСН на НПД. А раз такого срока нет, то применяется общий срок.

Письмо Минфина от 09.02.2023 № 03-11-09/10633 с такими разъяснениями доведено до сведения письмом ФНС от 14.02.2023 № СД-4-3/1762@.

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Декларация по УСН

🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

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