⚡ Регионам спустили распоряжение вернуть переплату по налогам

ФНС предупредила регионы о необходимости вернуть излишне уплаченные средства компаниями-налогоплательщиками и изъятии их со счетов региональных и муниципальных бюджетов. Об этом говорится в письме Егорова и руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, разосланном в финансовые органы субъектов 13 февраля, пишет РБК.

Речь идет о возврате переплат по региональным и муниципальным налогам после введения ЕНС и ЕНП. Новый порядок предполагает, что бизнес в конце месяца платит единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета.

У ряда налогоплательщиков возникло положительное сальдо, что предполагает возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет.

В письме говорится: если из-за изъятий у регионов возникнет недостаток денег, им рекомендуют обратиться за казначейскими кредитами.

По оценкам ФНС, в 2022 году в консолидированные бюджеты регионов поступило на 620 млрд руб. больше, чем было запланировано доходов в принятых бюджетах.

«В тех регионах, где суммы переплат значительны, отмечаются большие кассовые остатки. Но при необходимости регионы могут обратиться за необходимыми средствами через органы Федерального казначейства, если имеющихся резервов будет недостаточно. Кредиты на такие цели предоставляются бюджетам по ставке 0,1% годовых и не требуют предоставления обеспечения», – указала пресс-служба ФНС.

В сальдо налогового счета по состоянию на 1 января не учитывались переплаты по двум видам платежей, а именно – региональной части налога на прибыль и страховым взносам за второй квартал 2022 года, срок уплаты которых был продлен правительством в качестве антикризисной меры.

«Если у налогоплательщика сформировалось отрицательное сальдо (без учета переплат по страховым взносам и налога на прибыль в региональной части), то „минус“ покрывается за счет тех самых переплат, причем в первую очередь за счет переплаты по страховым взносам», – пояснила РБК руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова.

ФНС направила в Казначейство распоряжение о привлечении денег со счетов каждого из региональных бюджетов – в случае если они будут признаваться подлежащими уплате в качестве единого налогового платежа, говорится в письме. Это должно происходить, если переплата по налогу на прибыль в региональной части засчитывается на покрытие образовавшегося на начало 2023 года отрицательного сальдо .

Однако это не единственная ситуация, при которой ФНС может привлекать переплаты из региональных бюджетов. Например, если плательщик уплатил налог с помощью ЕНС уже в 2023 году, но впоследствии подал уточненку с меньшей суммой, положительное сальдо будет сформировано путем «изъятия» разницы из того бюджета, по которому налогоплательщик уточнился.

Для переплат по налогу на прибыль принято особое решение, пояснили в ФНС.

На 1 января 2023 года по налогу на прибыль, перечисляемому в регионы, в качестве переплаченных числилось около 1 трлн руб.

Эта переплата будет оставаться на ЕНС налогоплательщика, пока он не заявит о возврате или у него не образуется долг.