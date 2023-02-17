Налоговые поправки в 2023 году все-таки будут

Правительство продвигает идею добровольных взносов в бюджет со стороны бизнеса, однако намерено реализовать сборы через дополнительное налогообложение части прироста финансового результата.

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Компании будут делать добровольные взносы в бюджет, и это пропишут в НК. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает «Коммерсант».

«Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы»,– сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, бизнес «готов поделиться с государством» частью своей прибыли.

«Пока рассматриваются 22-й и 21-й годы по сравнению с 19-м и 20-м», – уточнил министр, прирост результата за какие годы может быть обложен добровольным взносом.

Напомним, что в Минфине уверяли, что базовые параметры налоговой системы изменять пока не планируют. По предварительной оценке Минфина, в 2023 году дефицит бюджета России должен составить 3 трлн руб. По итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб.

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