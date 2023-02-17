Трудовое право

На основной работе и по внутреннему совместительству можно работать по одной должности

Человек может работать по совместительству у неограниченного числа работодателей.

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При этом не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями.

Роструд в письме от 01.02.2023 № ПГ/01303-6-1 делает вывод, что по внутреннему совместительству можно работать как по должности, по которой выполняется основная работа у данного работодателя, так и по иной должности.

Количество трудовых договоров, заключаемых работником о работе по внутреннему совместительству, не ограничено.

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