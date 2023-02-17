Больше половины пар при разводе делят имущество с помощью адвокатов

Такие данные показало исследование Advostar, юридический сервис проанализировал более 13 тыс. обращений россиян.

По данным ЕМИСС, с января по октябрь 2022 года в России было расторгнуто более 567 тыс. брачных союзов.

В среднем более 70% браков распадается ежегодно. При этом, по сведениям ВЦИОМ, 26% респондентов отмечают, что готовы развестись, но их сдерживают сложности с разделом имущества.

Согласно исследованию юридического сервиса формата клиентской службы Advostar, именно дробление собственности – одна из самых острых тем в бракоразводном процессе. Эксперты проанализировали более 13 тысяч запросов по семейному праву, из них 3500 вопросов – о порядке развода.

По данным Advostar, почти 19% респондентов спрашивают, как действовать, если супруг скрывает совместно нажитое имущество. 16,7 % россиян выясняют, как правильно делить недвижимость, взятую в ипотеку. Почти для 17% актуален вопрос раздела собственности при наличии детей.

А 19,5% хотят понять, как можно оспорить сделку купли-продажи совместного имущества, совершенную вне их ведома.

«Обычно при делении совместно нажитого имущества суд придерживается принципа равенства долей супругов. Но в юридической практике появляется все больше случаев, когда от этого правила отступают – например, при наличии несовершеннолетних детей. Кроме того, 1 сентября 2022 г. вступили в силу новые поправки в Семейный кодекс РФ. Теперь супругу, лишившемуся части общей собственности в результате невыгодной для него сделки, достаточно попросить суд передать ему другое имущество в счет этой сделки – даже с нарушением принципа равенства долей», – поясняет основатель Advostar Ильдар Мухаметзянов.