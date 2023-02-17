Социальные пособия

Подписаны законы об интеграции новых регионов в федеральное правовое поле

Больше ясности для жителей, которым предстоит получать пенсии, больничные, пособия и другие выплаты.

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Владимир Путин подписал федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщается на сайте  Госдумы.

Социальные законы определяют особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан. 

Пенсии будут начисляться в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке будут принимать без перевода

Закон об интеграции новых регионов в образовательное пространство РФ позволит признать ученые степени и звания, ранее полученные жителями четырех новых субъектов РФ.

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