Подписаны законы об интеграции новых регионов в федеральное правовое поле

Владимир Путин подписал федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты, сообщается на сайте Госдумы.

Социальные законы определяют особенности, связанные с размером прожиточного минимума в новых регионах, больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, поддержкой ветеранов, инвалидов и других категорий граждан.

Пенсии будут начисляться в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке будут принимать без перевода.

Закон об интеграции новых регионов в образовательное пространство РФ позволит признать ученые степени и звания, ранее полученные жителями четырех новых субъектов РФ.