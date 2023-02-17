Маркетплейсы

Ozon увеличил ежемесячные выплаты для франчайзи ПВЗ, которые открывают пункты с 1 февраля

В первые два месяца пункты будут получать гарантированную поддержку независимо от оборота. Если в третьем месяце ПВЗ не сумел достичь минимального месячного объема, который также указан на сайте для каждого отдельного города или региона, его отключат от программы.

Версия для печати

Претендовать на финансовую поддержку могут владельцы пунктов, которые подали заявку на открытие с 1 февраля 2023 года и позже, пишет VC.

Вознаграждение в 5% от оборота пункта сохранится. Сумма будет зависеть от региона и локации: чем густонаселеннее район, тем нужнее там пункт и больше выплата.

Найти «выгодную» локацию можно на интерактивной карте, где желтые шестиугольники – это зоны с плотным населением, а зеленые – с максимальным.

Предприниматели, которые откроют ПВЗ площадью от 30 м² в самых многолюдных местах Москвы до 31 марта, получат в первый месяц 300 тыс. рублей. Со второго по шестой месяц сумма вознаграждения составит 200 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге выплату в локациях с «максимальным населением» увеличили до 170 тыс. рублей, в Екатеринбурге и во Владивостоке – до 130 тыс., в Татарстане и Новосибирске – до 90 тыс. рублей.

 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обучение для бухгалтеров

Выгодная акция для бухгалтеров! Курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к Клерк.Премиум

Все уже замучались с ЕФС-1, ЕНП и ЕНС. Поэтому мы запустили акцию, чтобы вы разобрались со всеми нововведениями. А помогут вам преподаватели-эксперты.

Выгодная акция для бухгалтеров! Курс по всем новым правилам 2023 года в подарок к Клерк.Премиум
Больничные

Что входит в страховой стаж по договору ГПХ в 2023 году

Начиная с 2023 года исполнители по договорам ГПХ подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Рассмотрим, когда возникает право на больничные и какие периоды времени включаются в страховой стаж.

Что входит в страховой стаж по договору ГПХ в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Управление персоналом

Поколение Z и современные подходы к форматам работы с документами

Цифровая трансформация бизнеса интуитивно понятна и органична для поколения Z. Представители этого поколения свободно перемещаются между реальным и цифровым миром и не ставят границы между ними. Они демонстрируют тот вектор, по которому будет развиваться мир в ближайшие годы.

Поколение Z и современные подходы к форматам работы с документами

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Как не попасть под блокировку счета при работе с самозанятыми

Привлечение самозанятых к сотрудничеству для бизнеса выгодно, но может быть и рискованным. Отсутствие договора, актов и чеков, в лучшем случае, обернутся уплатой страховых взносов и НДФЛ. Худшим исходом станет невозможность проведения некоторых операций, то есть блокировка расчетного счета.

Как не попасть под блокировку счета при работе с самозанятыми
Читать еще