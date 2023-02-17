Ozon увеличил ежемесячные выплаты для франчайзи ПВЗ, которые открывают пункты с 1 февраля

Претендовать на финансовую поддержку могут владельцы пунктов, которые подали заявку на открытие с 1 февраля 2023 года и позже, пишет VC.

Вознаграждение в 5% от оборота пункта сохранится. Сумма будет зависеть от региона и локации: чем густонаселеннее район, тем нужнее там пункт и больше выплата.

Найти «выгодную» локацию можно на интерактивной карте, где желтые шестиугольники – это зоны с плотным населением, а зеленые – с максимальным.

Предприниматели, которые откроют ПВЗ площадью от 30 м² в самых многолюдных местах Москвы до 31 марта , получат в первый месяц 300 тыс. рублей. Со второго по шестой месяц сумма вознаграждения составит 200 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге выплату в локациях с «максимальным населением» увеличили до 170 тыс. рублей, в Екатеринбурге и во Владивостоке – до 130 тыс., в Татарстане и Новосибирске – до 90 тыс. рублей.