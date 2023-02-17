Экономика России

Продажи книг в России: в 2022 году вырочка выросла, а проданные тиражи упали

Продажи в интернет-магазинах выросли, хорошо продается художественная и детская литература. А вот рынок цифровых книг не показал впечатляющих цифр.

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Российский книжный рынок с учетом продаж только бумажных книг и без учета учебной литературы по итогам 2023 года вырос на 10%, до 109 млрд руб.: такую оценку издательской группы «Эксмо-АСТ» 17 февраля озвучил на конференции ее совладелец Олег Новиков. В 2021 году рост был аналогичным – 10%.

В то же время по количеству проданных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг сократился на 7%, до 229 млн экземпляров, против роста на 26% в 2021 году.

Продажи бумажных книг в специализированных отдельных книжных магазинах показали падение на 1%, до 28,6 млрд руб., в федеральных книжных сетях – рост на 17%, до 18,6 млрд руб.

Продажи в интернет-магазинах выросли на 18%, до 46,2 млрд руб., но рост канала замедлился (в 2021 году фиксировался прирост на 31%).

Рост продемонстрировали сегменты художественной литературы (на 22%), и детской (на 20%), при этом сегмент прикладной литературы (нон-фикшен) вырос только на 1%.

Рынок цифровых книг (включая электронные и аудиоверсии) в России, по оценке «Эксмо-АСТ», в 2022 году впервые не показал роста по итогам года: его объем остался на уровне 2021-го – 11 млрд руб.

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