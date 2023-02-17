Для расчета больничных работодатели из новых регионов будут перечитывать в рубли доходы сотрудников в гривнах

Опубликован Федеральный закон от 17.02.2023 № 20-ФЗ.

Расчетный период для больничных в 2023 году – с 30 сентября по 31 декабря 2022 года (93 календарных дня).

В 2024 году расчетный период будет с 30 сентября 2022 по 31 декабря 2023 (458 календарных дней).

Максимальный средний заработок в 2023 году – 2 736,99 руб., в 2024 году – 4 039,73 руб.

В ДНР и ЛНР по больничным, которые уже открыты и продолжаются после 28 февраля, оплата с 1 марта будет по новым правилам. Но если так получится меньше, применят старый расчет.

Документы для оплаты больничных, оформленные на украинском языке, принимаются без перевода на русский.

Доход, начисленный в гривнах, пересчитают в рубли по курсу ЦБ на 30 сентября.

До 1 января 2026 года больничные в новых регионах могут быть не только электронными, но и бумажными.