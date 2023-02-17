Бизнес из новых регионов не освобожден от штрафов за несдачу деклараций

Разъяснение дала в ФНС в своем Telegram-чате.

Мы собрали их в таблицу.

За что не будет штрафов в 2023 году

Статья НК Нарушение Размер штрафа Статья 119.1 НК РФ Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме 200 руб. пункт 1 статьи 122 НК РФ Нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) 20% от неуплаченной суммы налога статья 123 НК РФ Неуплата (просрочка с уплатой) НДФЛ в качестве налогового агента 20% от неуплаченной суммы налога

При этом освобождение от применения статьи 119 НК РФ (за нарушение срока представления декларации) мораторием не предусмотрено.

Мораторий введен постановлением Правительства от 30.12.2022 № 2529 и действует до 31 декабря 2023 года.

В п. 5 особенностей, утвержденных этим постановлением, сказано, что не будет штрафов за налоговые правонарушения, указанные в подпункте 4 пункта 3.1 статьи 4 НК РФ.

Там указаны такие нарушения: