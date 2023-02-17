Налоговые штрафы

Бизнес из новых регионов не освобожден от штрафов за несдачу деклараций

Для компаний и ИП из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей действует мораторий на штрафы по НК. Но он не по всем нарушениям. Например, за несдачу декларации оштрафуют.

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Разъяснение дала в ФНС в своем Telegram-чате.

Мы собрали их в таблицу.

За что не будет штрафов в 2023 году

Статья НК

    Нарушение

Размер штрафа

Статья 119.1 НК РФ

Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме

200 руб.

пункт 1 статьи 122 НК РФ

Нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)

20% от неуплаченной суммы налога

статья 123 НК РФ

Неуплата (просрочка с уплатой) НДФЛ в качестве налогового агента

20% от неуплаченной суммы налога

При этом освобождение от применения статьи 119 НК РФ (за нарушение срока представления декларации) мораторием не предусмотрено.

Мораторий введен постановлением Правительства от 30.12.2022 № 2529 и действует до 31 декабря 2023 года.

В п. 5 особенностей, утвержденных этим постановлением, сказано, что не будет штрафов за налоговые правонарушения, указанные в подпункте 4 пункта 3.1 статьи 4 НК РФ.

Там указаны такие нарушения:

  • нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета);
  • нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов);
  • неуплата сумм налога (сбора, страховых взносов).
ЕНП (единый налоговый платеж)

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С 01.01.2023 года все организации перешли на единый налоговый платеж, единый срок уплаты для которого – 28 число. Организации и ИП будут перечислять налоги и взносы единым налоговым платежом на единый налоговый счет, в соответствии с новым положением закона, установленным статьей 11.3 Налогового кодекса. 

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