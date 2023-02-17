Бизнес из новых регионов не освобожден от штрафов за несдачу деклараций

Разъяснение дала в ФНС в своем Telegram-чате.
Мы собрали их в таблицу.
За что не будет штрафов в 2023 году
Статья НК
Нарушение
Размер штрафа
Статья 119.1 НК РФ
Несоблюдение порядка представления налоговой декларации (расчета) в электронной форме
200 руб.
пункт 1 статьи 122 НК РФ
Нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)
20% от неуплаченной суммы налога
статья 123 НК РФ
Неуплата (просрочка с уплатой) НДФЛ в качестве налогового агента
20% от неуплаченной суммы налога
При этом освобождение от применения статьи 119 НК РФ (за нарушение срока представления декларации) мораторием не предусмотрено.
Мораторий введен постановлением Правительства от 30.12.2022 № 2529 и действует до 31 декабря 2023 года.
В п. 5 особенностей, утвержденных этим постановлением, сказано, что не будет штрафов за налоговые правонарушения, указанные в подпункте 4 пункта 3.1 статьи 4 НК РФ.
Там указаны такие нарушения:
- нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета);
- нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов);
- неуплата сумм налога (сбора, страховых взносов).