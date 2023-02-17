ЦБ придумал, как бороться с ипотекой по сверхнизким ставкам. Ограничения могут заработать с июля

Банк России подготовился к усилению нагрузки на банки, которые выдают ипотеку по низким ставкам в рамках партнерских программ с застройщиками, пишет РБК.

К таким кредитам надо применять повышенные коэффициенты риска , следует из проекта указания ЦБ.

В документе приводятся более детальные характеристики ипотечных ссуд для расчета надбавок. В перечень попала ипотека на новостройки (по договору участия в долевом строительстве, или ДДУ) с момента выдачи кредита до истечения одного года с получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Именно такое условие часто применяется в партнерских программах застройщиков и банков: заемщик может рассчитывать на низкую ставку по ссуде до завершения строительства дома.

В октябре прошлого года ЦБ выпустил доклад, в котором говорилось, что расширение выдач «льготной ипотеки от застройщика» увеличивает риски образования пузыря на рынке сначала за счет «технического» разгона цен на жилье, а затем и в случае схлопывания пузыря.

Надбавки пока не определены. А отзывы на проект от участников рынка ЦБ будет принимать до 10 марта.