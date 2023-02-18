Детские пособия

В одном заявлении на детское пособие можно указать всех детей

Даже если срок назначения старого пособия на старшего ребенка не закончился, его можно перевести на единое пособие вмесите с младшим ребенком.

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Такое разъяснение дает Минтруд.

Напомним, семья может выбрать, какое пособие получать – старое или новое. Это возможно на детей, рожденных до 2023 года. Причем на детей до 3 лет старое пособие можно получать до их 3-летия.

Минтруд пояснил, что если на всех детей подать одно заявление, то при расчете дохода не будут учитывать выплаты, назначенные на всех детей, которые указаны в заявлении.

Если подавать заявление только на одного ребенка, то не будут учитываться только те выплаты, которые были назначены на этого ребенка.

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