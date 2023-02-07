Старое детское пособие можно продлить до 3-летия ребенка

Когда закончится срок назначения выплат, которые были назначены до 1 января 2023 года, нужно будет подать новое заявление уже на единое пособие.

Но есть исключение из этого правила – дети до 3 лет, рожденные до 31 декабря 2022 года.

На них можно получать пособие вплоть до их 3-летия.

Об этом сообщает Минтруд.

Родители детей, родившихся до 31.12.2023 включительно, смогут выбирать: оформлять новое единое пособие или выплаты на детей до 3 лет по старым правилам до достижения ребенком 3-летнего возраста.

Добавим, что по новым правилам условия для пособий на детей до 3 лет более жесткие. Критерий нуждаемости не два прожиточных минимума, а один.

Кроме того, сейчас учитывают имущество, а раньше на детей до 3 лет его не учитывали.

Поэтому многим выгоднее получать пособие до 3 лет по старым правилам.

Кто может получать детское пособие по старым правилам в 2023 году, читайте тут.