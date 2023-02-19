Прошли обыски по делу о хищениях денег из ПФР

Проведено более 50 обысков. Изъяты документы и компьютерная техника.
Как сообщает РБК, нарушения связаны с оформлением социальных выплат гражданам, которые не имели на это права. Ущерб государству составил 2 млрд рублей.
11 бывших и действующих сотрудников отделения ПФР (ныне – СФР) Ингушетии задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ – до 10 лет лишения свободы.
Проведено более 50 обысков. Изъяты документы и компьютерная техника.
Как сообщает РБК, нарушения связаны с оформлением социальных выплат гражданам, которые не имели на это права. Ущерб государству составил 2 млрд рублей.
11 бывших и действующих сотрудников отделения ПФР (ныне – СФР) Ингушетии задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ – до 10 лет лишения свободы.
В платежке на ЕНП надо указывать ОКТМО 0. Но даже если указать любой другой, деньги все равно придут по назначению – на ваш ЕНС.
Ставку земельного налога устанавливают местные власти. Но иногда земельный участок включают в границы другого муниципального образования, а там ставка налога другая.
В бывших справках 2-НДФЛ за 2022 год можно не заполнять поле с уплаченным налогом.
Если компания продает сотрудникам свой товар, а стоимость удерживает из зарплаты, надо пробивать чеки ККТ. Будет два чека, если отгрузка раньше оплаты или один, если оплата и отгрузка в один день.
На вебинаре разобрали: 1) Как вести бизнес и не привлекать внимание проверяющих? 2) Как работать в рамках закона без переплаты налогов? 3) Как не попасть под субсидиарную и уголовную ответственность?
Даже если срок назначения старого пособия на старшего ребенка не закончился, его можно перевести на единое пособие вмесите с младшим ребенком.
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» — новый стандарт, который уже начали применять компании в 2023 году. Что изменилось, когда стандарт станет обязательным для всех и на что обратить особое внимание — расскажем в обзоре.
Глава Минфина рассказал о новой добровольной инициативе (новом сборе с бизнеса), которую сейчас обсуждают власти.