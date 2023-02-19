УК РФ

Прошли обыски по делу о хищениях денег из ПФР

11 бывших и действующих сотрудников отделения ПФР (ныне – СФР) Ингушетии задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

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Проведено более 50 обысков. Изъяты документы и компьютерная техника.

Как сообщает РБК, нарушения связаны с оформлением социальных выплат гражданам, которые не имели на это права. Ущерб государству составил 2 млрд рублей.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
УК РФ
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УК РФ

Прошли обыски по делу о хищениях денег из ПФР

11 бывших и действующих сотрудников отделения ПФР (ныне – СФР) Ингушетии задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Наказание по этой статье УК РФ – до 10 лет лишения свободы.

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