Налоговики объяснили, почему все платежи идут именно в Тульскую область

Тульская область выбрана центром компетенций, пояснили в УФНС по Дагестану.
Все деньги, поступающие от налогоплательщиков, аккумулируются в налоговых органах и ежедневно происходит распределение по бюджетам.
Раньше казначейство получало платежи от каждого налогоплательщика по каждому из налогов.
Сегодня ФНС формирует в разы меньше платежек – сводит все данные и едиными документами доводит до УФК по Тульской области.
Затем уже происходит распределение.
Ни один из бюджетов никак не страдает и получает все средства, утверждают региональные налоговики.
Между тем недавно глава Владимирской области заявил, что из-за новой системы ЕНС бюджеты как раз страдают.
Компании платят НДФЛ, который должен пойти в местный бюджет, но эти деньги зачитывают в счет долга по НДС, который идет в федеральный бюджет.