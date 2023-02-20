ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики объяснили, почему все платежи идут именно в Тульскую область

С 2023 года все налоги надо платить в УФК по Тульской области. Реквизиты единые для налогоплательщиков из всех регионов.

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Налоговики объяснили, почему все платежи идут именно в Тульскую область
Иллюстрация: fabrikasimf/freepik

Тульская область выбрана центром компетенций, пояснили в УФНС по Дагестану.

Все деньги, поступающие от налогоплательщиков, аккумулируются в налоговых органах и ежедневно происходит распределение по бюджетам.

Раньше казначейство получало платежи от каждого налогоплательщика по каждому из налогов.

Сегодня ФНС формирует в разы меньше платежек – сводит все данные и едиными документами доводит до УФК по Тульской области.

Затем уже происходит распределение.

Ни один из бюджетов никак не страдает и получает все средства, утверждают региональные налоговики.

Между тем недавно глава Владимирской области заявил, что из-за новой системы ЕНС бюджеты как раз страдают.

Компании платят НДФЛ, который должен пойти в местный бюджет, но эти деньги зачитывают в счет долга по НДС, который идет в федеральный бюджет.

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