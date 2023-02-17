ЕНП (единый налоговый платеж)

⛔ НДФЛ предложили убрать из ЕНП

Сейчас компания может платить НДФЛ, а эти деньги заберут в уплату НДС. В итоге страдают местные бюджеты, потому что к ним не доходят деньги. Поэтому как можно скорее надо убрать НДФЛ из состава ЕНП.

Версия для печати

Такую идею на заседании в комитете Совета Федерации озвучил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Он сказал, что этот налог делает работодателей, по сути, и налогоплательщиками, и налоговыми агентами.

И серьезные потери доходов возникают у органов местного самоуправления.

Представитель Минфина Дарья Хворостухина отметила, что реализовать такое предложение сложно, поскольку «проект по ЕНС уже реализуется».

И если прямо сейчас вносить изменения, то это в итоге может вообще означать отказ от новой системы уплаты налогов.

Между тем сенаторам идея губернатора понравилась, передает «СенатИнформ».

Добавим, что бухгалтеры тоже не в восторге от новой системы уплаты НДФЛ.

Во-первых, напрягают периоды с 23 по 22 число. Во-вторых, стало сложнее считать зарплату с учетом вычетов, особенно, если ее платят с задержкой. В-третьих, даже полная уплата НДФЛ при долгах по другим налогам не спасет от штрафа 20% за неуплату.

IT-компании

Для налоговых льгот IT-компаний учитывают реализацию ПАК, которые внесены в реестр

Для пониженных взносов и нулевой ставки налога на прибыль IT-компания должна быть аккредитованной, а ее профильные доходы должны быть не менее 70%. В их состав входит и реализация ПАК. Но есть нюансы.

Декларация по УСН

🔥 При переходе с УСН на НПД не надо сдавать досрочно декларацию по упрощенке

ИП может перейти на НПД, но от УСН в этом случае надо отказаться в течение месяца. За деятельность на упрощенке надо отчитаться. Спустя много лет поле введения НПД наконец-то вышло четкое разъяснение о сроках сдачи декларации.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

Очередной скандальный выпуск Бухтуба: налоговая пообещала не штрафовать бухгалтеров за ошибки ЕНП, а издатель Клерка поет странные песни

Однажды мы не присмотрели за съемками, и понеслась: Артемий снова стал шутить на грани и теперь ему придется извиняться. Тем временем у бухгалтеров появились надежды на послабления по ЕНП, а банки раздают платежные стикеры, чтобы снова платить телефоном.

Зарплата

Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

В 2023 году при расчете зарплатных налогов и их уплате много изменений из-за ведения ЕНП и объединения фондов в один СФР. Рассмотрим на конкретном примере для малого бизнеса, как считать налоги и платить их.

Считаем и платим зарплатные налоги за январь: пример и образец

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Спецпроект «Доступность и экологичность общественного транспорта в городах-миллионниках»

Спецпроект «Доступность и экологичность общественного транспорта в городах-миллионниках» – это масштабное социологическое исследование о том, как жители городов-миллионников оценивают качество воздуха в своих населенных пунктах и влияние общественного транспорта на его состояние.

Банки

Сбер вернет клиентам украденные деньги

Банк возьмет с клиента заявление на возврат похищенных средств и доверенность на право представлять его интересы в суде. Клиент Сбера сразу вернет украденные деньги, а банк добьется возврата через суд.

Читать еще