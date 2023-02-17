⛔ НДФЛ предложили убрать из ЕНП

Такую идею на заседании в комитете Совета Федерации озвучил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Он сказал, что этот налог делает работодателей, по сути, и налогоплательщиками, и налоговыми агентами.

И серьезные потери доходов возникают у органов местного самоуправления.

Представитель Минфина Дарья Хворостухина отметила, что реализовать такое предложение сложно, поскольку «проект по ЕНС уже реализуется».

И если прямо сейчас вносить изменения, то это в итоге может вообще означать отказ от новой системы уплаты налогов.

Между тем сенаторам идея губернатора понравилась, передает «СенатИнформ».

Добавим, что бухгалтеры тоже не в восторге от новой системы уплаты НДФЛ.

Во-первых, напрягают периоды с 23 по 22 число. Во-вторых, стало сложнее считать зарплату с учетом вычетов, особенно, если ее платят с задержкой. В-третьих, даже полная уплата НДФЛ при долгах по другим налогам не спасет от штрафа 20% за неуплату.