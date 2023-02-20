🔥 Что нового ждет МСП – депутат Госдумы по малому и среднему предпринимательству рассказал про план работ

В Госдуме работают над снижением штрафов по статданным малого и среднего бизнеса. А также собираются распространить меры поддержки, например, те, которые есть в ИТ, на производственные предприятия, НИОКР и инновационные.
Об этом заявил председатель комитета ГД РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на пресс-конференции, на которой сегодня присутствует корреспондент «Клерка».
Светлана Иванова задала свой вопрос о предпринимателях ювелирной отрасли.
Стало также известно, что власти:
- планируют проводить увеличение порога для самозанятых;
- рассматривают законопроект о легализации центра сельхозкомпетенции;
- готовят меры поддержки для производителей минеральной упакованной воды;
- собираются физкультурно-оздоровительным центрам дать статус социального предприятия, чтобы они могли получить господдержку;
- рассматривают досрочное прекращение полномочий региональных бизнес-омбудсменов;
- планируют пересмотреть критерии МСП по количеству занятых людей в человекоемких отраслях, к примеру, в общите.