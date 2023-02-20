🔥 Что нового ждет МСП – депутат Госдумы по малому и среднему предпринимательству рассказал про план работ

В Госдуме работают над снижением штрафов по статданным малого и среднего бизнеса. А также собираются распространить меры поддержки, например, те, которые есть в ИТ, на производственные предприятия, НИОКР и инновационные.

Об этом заявил председатель комитета ГД РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин на пресс-конференции, на которой сегодня присутствует корреспондент «Клерка».

Светлана Иванова задала свой вопрос о предпринимателях ювелирной отрасли.

Стало также известно, что власти: