Чтобы ювелиры-МСП не исчезли, им могут разрешить УСН с НДС

Нагрузка на малый бизнес ювелирной отрасли – непосильная. В Госдуме говорят, что слышат обращения и видят жалобы бизнеса, проводят встречи, чтобы решить этот вопрос.

Демин пояснил, что после 24 февраля 2022 года один из верных способов сбережений – золото. Чтобы сделать цену адекватной для покупки гражданами, и ввели новые условия для бизнеса. Механизм показал свою эффективность, физлица вложились в ювелирку, пояснил депутат.

«Да, есть издержки на бизнес, но нужно искать варианты, чтобы не уничтожить малый бизнес».

Обсуждают разные предложения. В том числе, которые бы позволили оставаться на УСН с НДС 20 процентов.