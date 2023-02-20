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Чтобы ювелиры-МСП не исчезли, им могут разрешить УСН с НДС

Про странную схему уплаты налогов для ювелирных компаний рассказал на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, отвечая на вопрос корреспондента «Клерка».

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Нагрузка на малый бизнес ювелирной отрасли – непосильная. В Госдуме говорят, что слышат обращения и видят жалобы бизнеса, проводят встречи, чтобы решить этот вопрос.

Демин пояснил, что после 24 февраля 2022 года один из верных способов сбережений – золото. Чтобы сделать цену адекватной для покупки гражданами, и ввели новые условия для бизнеса. Механизм показал свою эффективность, физлица вложились в ювелирку, пояснил депутат.

«Да, есть издержки на бизнес, но нужно искать варианты, чтобы не уничтожить малый бизнес».

Обсуждают разные предложения. В том числе, которые бы позволили оставаться на УСН с НДС 20 процентов.

«Не могу ничего сказать, обсуждаем. Дискуссия идет. Выходили на решение, но есть разгногласия», – пояснил Александр Демин Светлане Ивановой.

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