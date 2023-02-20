ФНС открыла портал для пользователей электронных доверенностей

ФНС создала портал самообслуживания, сообщает ведомство на своем сайте.

Портал позволяет создать доверенность для предоставления в налоговую, а также создания МЧД для взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой с возможностью передоверия.

Переходный период по обязательному применению МЧД продлили до 31 августа 2023 года. До этой даты разрешено применять квалифицированные сертификаты представителей юрлиц и ИП без МЧД.

Поэтому и ФНС продлила эксперимент по апробации технологии обмена машиночитаемыми доверенностями, запущенный в сентябре 2021 года, чтобы больше участников электронного документооборота смогли заранее подготовиться к работе с МЧД в связке с квалифицированным сертификатом электронной подписи своих представителей – физических лиц.