Трудовое право

Хотят давать один выходной в год для диспансеризации всем работникам

Сейчас люди в возрасте до 40 лет могут взять на работе один оплачиваемый выходной раз в 3 года, чтобы пройти диспансеризацию. Эту норму планируют изменить.

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Работодателей обяжут давать один выходной ежегодно всем.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в статью 185-1 ТК РФ.

Сейчас один выходной в год для диспансеризации положен сотрудникам от 40 лет. А предпенсионеры могут брать 2 выходных в год.

По проекту у всех будет один выходной день 1 раз в год, у предпенсионеров – 2 раза в год.

Авторы проекта – депутаты от партии «Новые люди».

В пояснительной записке говорится, что новая норма позволит сохранить здоровье работающих, увеличит продолжительность активной трудовой жизни, сократит время периоды временной нетрудоспособности.

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