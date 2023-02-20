К лету объем платежей по QR-кодам в России вырастет на 37%

Основные выводы:

55% компаний в b2c-сегменте подключили прием платежей по QR-кодам.

12% компаний с торговым эквайрингом регулярно принимают платежи по QR в офлайне.

24% покупателей минимум раз в месяц оплачивают покупки по QR-коду.

Чаще всего покупки по куар-кодам совершают в супермаркетах, а больше всего тратят в категории товаров для дома и ремонта.

К июню 2023 года количество покупок, оплаченных по QR, увеличится на 50%, а объем трат – на 37%.

Причины, по которым предприниматели решают подключать QR-платежи, представлены ниже.

В 2022 году доля платежей по QR-кодам заметно выросла. В декабре 2022 года почти четверть (24%) покупателей сделали хотя бы одну покупку через QR-код СБП – против 3,5% годом ранее.

Ежемесячный объем платежей по QR в декабре 2022 года составил 5% от всего объема трат, совершенных покупателями в онлайне и в офлайне.

По данным сервиса искусственного интеллекта для аналитики и прогнозирования ETNA от Тинькофф, к июню 2023 года количество покупок по QR вырастет на 50%, а объем трат – на 37%.

Чаще всего платежи по QR совершают в супермаркетах – 26,1%. На втором месте по популярности – оплата в заведениях быстрого питания (11,1%), на третьем – покупки на маркетплейсах (10,6%).