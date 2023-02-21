Штрафы за ККТ и кассу

⏳ Оштрафовать за кассовые нарушения могут только в течение двух месяцев

Чтобы выдать деньги из кассы, их надо сначала снять с расчетного счета. Если выдавать из выручки или займов, полученных наличными, это будет нарушение, за которое положен штраф (если налоговики успеют это вовремя обнаружить).

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Порядок ведения кассовых операций регламентируется указаниями ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У и от 11.03.2014 № 3210-У.

За нарушения – штраф по части 1 статьи 15.1 КоАП.

Из наличных, поступивших в кассу, микрофинансовая организация может выдавать займы населению, но не более 50 тыс. рублей по одному договору и не более 1 млн рублей в день.

Налоговики оштрафовали МФО на 40 тыс. рублей за то, что выданные из наличных займы были на сумму более 50 тыс. рублей.

Надо было снимать деньги с расчетного счета для их выдачи, а компания просто выдавала деньги из кассы.

Но штраф удалось оспорить.

Дело в том, что привлечь за такое нарушниее налоговики могут только в течение двух месяцев. Если не успели, то штрафовать нельзя.

Такой вывод сделал Верховный суд в определении от 15.02.2023 (дело № А47-12975/2021).

В части 1 статьи 4.5 КоАП указаны разные сроки давности для привлечения к ответственности. В общем случае срок – 2 месяца.

Законодательство о наличных расчетах в ч. 1 ст. 4.5 КоАП специально не выделяется, а значит, для него действует общий срок два месяца.

Компания совершала нарушения с 31.10.2020 по 30.07.2021. Налоговики вскрыли этот факт 22.09.2021 и выпустили постановление о штрафе 05.10.2021.

С 30.07.2021 до 05.10.2021 прошло более двух месяцев, поэтому суд штраф отменил.

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