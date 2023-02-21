Банки

В страны СНГ отправили денежные переводы почти на 24 млрд долларов

14,5 млрд долларов перевели в Узбекистан, в шесть раз вырос размер переводов в Казахстан, в пять раз – в Грузию, в четыре раза – в Армению.

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В 2022 году физические лица перевели в страны СНГ почти 24 млрд долларов, что в 2,45 раза больше, чем за 2021 год. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Центробанки ближнего зарубежья.

Больше всего средств перевели в Узбекистан, за 2022 год физлица отправили 14,5 млрд долларов. Это в 2,6 раза больше, чем в 2021 году.

В шесть раз, до 773 млн долларов, выросли денежные переводы из РФ в Казахстан.

В пять раз больше средств перевели в Грузию, почти 2 млрд долларов.

По сравнению с 2021 годом в Армению отправилось в четыре раза больше денег – 3,6 млрд долларов за 2022 год.

В Киргизию физические лица отправили 2,78 млрд долларов, в 2021 году эта сумма была 2,69 млрд долларов.

Азербайджан получил в 2022 году в 5,5 раз больше – 2,3 млрд долларов.

Обратный поток переводов средств наиболее заметен из Азербайджана в РФ. За 2022 год он увеличился в 1,27 раза, общая сумма переводов составила 1,85 млрд долларов.

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