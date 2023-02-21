Компании из новых регионов должны сдать формы Р18003 или Р18004 для включения в ЕГРЮЛ

Форму № Р18004 сдают те юрлица, сведения о которых были автоматически включены в ЕГРЮЛ на основании информации в соответствующих реестрах территорий.

Форму № Р18003 сдают те юрлица, сведения о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.

В заявлениях надо указать:

наименование организации;

адрес;

руководителя;

виды экономической деятельности;

другие сведения.

Сроки представления этих форм сморите в нашей таблице.