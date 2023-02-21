Компании из новых регионов должны сдать формы Р18003 или Р18004 для включения в ЕГРЮЛ

Форму № Р18004 сдают те юрлица, сведения о которых были автоматически включены в ЕГРЮЛ на основании информации в соответствующих реестрах территорий.
Форму № Р18003 сдают те юрлица, сведения о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.
В заявлениях надо указать:
- наименование организации;
- адрес;
- руководителя;
- виды экономической деятельности;
- другие сведения.
Сроки представления этих форм сморите в нашей таблице.
Сведения автоматически внесены в ЕГРЮЛ
Сведения не внесены в ЕГРЮЛ
ЛНР и ДНР
Запорожская и Херсонская области
ЛНР и ДНР
Запорожская и Херсонская области
Какую форму сдавать
Р18004
Р18004
Р18003
Р18003
Срок сдачи
31.12.2023
30.06.2024
30.06.2023
31.12.2023