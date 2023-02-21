Регистрация и ликвидация бизнеса

Компании из новых регионов должны сдать формы Р18003 или Р18004 для включения в ЕГРЮЛ

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ ФНС с новыми бланками для госрегистрации, которые должны заполнять организации из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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Форму № Р18004 сдают те юрлица, сведения о которых были автоматически включены в ЕГРЮЛ на основании информации в соответствующих реестрах территорий.

Форму № Р18003 сдают те юрлица, сведения о которых отсутствуют в ЕГРЮЛ.

В заявлениях надо указать:

  • наименование организации;
  • адрес;
  • руководителя;
  • виды экономической деятельности;
  • другие сведения.

Сроки представления этих форм сморите в нашей таблице.

 

Сведения автоматически внесены в ЕГРЮЛ

Сведения не внесены в ЕГРЮЛ

ЛНР и ДНР

Запорожская и Херсонская области

ЛНР и ДНР

Запорожская и Херсонская области

Какую форму сдавать

Р18004

Р18004

Р18003

Р18003

Срок сдачи

31.12.2023

30.06.2024

30.06.2023

31.12.2023

 

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