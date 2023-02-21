Инвестиции

Альфа-банк получил доступ к индийским биржам ценных бумаг

Впервые компания из РФ получила доступ к торгам на биржах Индии. Сделки будут совершаться в рупиях, а доходы инвесторы получат в рублях. Минимальный порог входа составляет 1 млн рублей.

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13 февраля 2023 года Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал УК «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора, сообщает «РБК».

«Альфа-Групп» стала первой компанией из РФ, которую допустили к индийским биржевым торгам.

Теперь «Альфа-Капитал» сможет проводить сделки в интересах клиентов на Бомбейской и Национальной фондовых биржах Индии.

Все расчеты по покупке ценных бумаг будут вестись в рупиях, но доходы клиенты «Альфа-банка» смогут получать в рублях.

«То есть выводить из России мы будем рубли и возвращать тоже рубли. Никаких трансграничных переводов в рупиях не будет, потому что это сложная процедура», – сообщила Ирина Кривошеева, гендиректор «Альфа-Капитала».

Начать инвестировать на индийском рынке смогут только квалифицированные инвесторы. Порог входа – 1 млн рублей. Со временем «Альфа-банк» планирует его уменьшить и допустить к сделкам розничных клиентов.

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