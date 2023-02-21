Форексу разрешили торговать турецкой валютой

Банк России утвердил Базовый стандарт для форекс-дилеров, сообщается на сайте ЦБ.

Документ расширяет перечень валютных пар для заключения сделок с клиентами, добавив в список китайский юань, турецкую лиру, швейцарский франк, индийскую рупию и бразильский реал.

Наиболее востребованной среди клиентов рынка форекс может стать торговля турецкой лирой и юанем. С начала 2023 года доля юаня в общем объеме торгов основными валютами на Мосбирже превысила 36%.

По мнению экспертов издания «Коммерсант», форекс остается высокорискованным рынком. В 2022 году клиенты получили убыток на сумму свыше 2 млрд рублей. Поэтому разрешение, полученное от Центробанка, не изменит положение форекс-диллеров.

Официально на форекс-рынке работают только четыре лицензированных диллера: «БКС Форекс», «ВТБ Форекс», «Финам форекс» и «Альфа-форекс».