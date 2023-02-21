Компании, которые не занимают доминирующее положение на рынке, смогут выводить товар на биржу

Минфин предложил создать новую систему организации торгов и расширить ассортимент товарной биржи, сообщат «Парламентская газета».

Маркетплейсы товарного рынка с лицензией Банка России смогут выводить больше товаров в биржевую торговлю и предлагать гибкие условия для заключения сделок.

Сейчас требование выводить часть товара на биржу распространяется только на компании, которые занимают доминирующее положение. Например, так сформировалась биржевая торговля нефтью, газом, природным лесом и лесоматериалами.

Минфин собирается разрешить выходить на биржу всем производителям, даже если они не доминируют на рынке.

Для торговой системы с 50 до 5 млн рублей снизили минимальный порог собственных средств, необходимых для проведения торгов.

Ограничения по годовому объему торгов определит Банк России.