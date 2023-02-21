С 2024 года МРОТ поднимут до 19 242 рубля

Таким образом, рост составит 18,5%.
Будет индексация на уровень инфляции и дополнительная индексация на 10%.
Об этом заявил президент в послании к Федеральному собранию.
Сейчас МРОТ составляет 16 242 рубля. С 2024 года МРОТ будет 19 242 руб.
Таким образом, рост составит 18,5%.
Будет индексация на уровень инфляции и дополнительная индексация на 10%.
Об этом заявил президент в послании к Федеральному собранию.
С согласия пользователей Госуслуги смогут получить доступ к сделкам, объявлениям и вакансиям. Это нужно для быстрого заполнения заявлений на портале. Авторизоваться на сайтах с объявлениями можно через ЕСИА.
При обмене электронными перевозочными документами не обойтись без электронной подписи. Расскажем, какие виды ЭП можно использовать в грузоперевозках.
Если сотрудник на больничном трудится дистанционно, ему полагается зарплата, а не пособие по временной нетрудоспособности (определение Второго кассационного суда от 24.01.2023 № 88-2364/2023).
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Цены таят, как снег перед наступлением весны. Если у вас еще устойчивый минус, то это тоже предвестник скидок от «Клерка».
С сегодняшнего дня вступил в силу приказ ФНС с новыми бланками для госрегистрации, которые должны заполнять организации из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
С середины февраля фирмы, желающие расширить сферу аккредитации, пройти сертификацию, изменить данные либо решившие прекратить деятельность, должны заполнить соответствующее заявление на измененном бланке. Кроме самой формы, Минэкономразвития отредактировало 5 приложений и критерии соответствия требованиям.
С 2023 года в жизни налогоплательщиков появилась масса новых отчетов. Одним из них является уведомление об исчисленных суммах налогов. Хоть инспекторы и не считают этот документ отчетом, но как его не назови, представлять его все равно придется. У него есть свои сроки, требования к заполнению, штрафы за непредставление и даже нюансы по исправлению ошибок.
Этот вопрос волнует многих. Можно не вникать в то, что растет стоимость жилья, можно не интересоваться курсами валют и жить среднестатистической жизнью. Все это можно, если ты не предприниматель. Люди, которые заняты каким-либо бизнесом, вынуждены учитывать и курсы валют, и рост стоимости вокруг.
При осуществлении закупок заказчик должен направлять запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам идентичных товаров. Для обоснования НМЦК такие запросы должны быть направлены в письменной форме.