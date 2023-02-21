Кадры

Путин поставил задачу: за 5 лет подготовить миллион кадров

Кадры обеспечат безопасность и конкурентоспособность страны, специалистам будут доступны новые образовательные программы.

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Владимир Путин в послании Федеральному собранию сформулировал задачу: за 5 лет подготовить 1 млн рабочих профессий.

Кадры помогут обеспечить безопасность и конкурентоспособность страны. Также специалисты после базового обучения в ВУЗе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре.

Президент отметил, что система образования будет меняться, таким обозом, чтобы у студентов и выпускников было больше возможностей для развития, а не проблем.

Студентам, которые сейчас учатся в вузах, образовательные программамы менять не будут, их дипломы признаются легитимными.

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