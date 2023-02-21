Знаем, почему бухгалтеры боятся работать на себя

Ведь нужно понимать:
- как найти клиентов;
- какую цену поставить за свои услуги;
- как выстроить взаимодействие с клиентами.
Чтобы появилась уверенность в своих силах, нужно просто использовать инструменты маркетинга.
Нехватку профессиональных знаний и навыков компенсирует курс профпереподготовки.
Пройдите курс «Профессия маркетолог». Сейчас на него скидка 20%.
Новые знания помогут не только выйти в аутсорс, найти клиентов и начать достойно зарабатывать в том рабочем ритме, который комфортен для вас. Вы получите новую профессию, которая востребована на рынке. И сможете продвигать себя или любую компанию на рынке.