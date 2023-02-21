Профпереподготовка бухгалтеров

Знаем, почему бухгалтеры боятся работать на себя

И дело тут совсем не в новой ответственности. Большинству бухгалтеров, чтобы уйти из найма, не хватает знаний в маркетинге.

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Ведь нужно понимать:

  • как найти клиентов;
  • какую цену поставить за свои услуги;
  • как выстроить взаимодействие с клиентами.

Чтобы появилась уверенность в своих силах, нужно просто использовать инструменты маркетинга.

Нехватку профессиональных знаний и навыков компенсирует курс профпереподготовки.

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Новые знания помогут не только выйти в аутсорс, найти клиентов и начать достойно зарабатывать в том рабочем ритме, который комфортен для вас. Вы получите новую профессию, которая востребована на рынке. И сможете продвигать себя или любую компанию на рынке.

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Инвестиции

Инвестиции будут застрахованы от риска банкротства брокеров

Размер страховки инвестиций может составлять до 1,4 млн рублей. Институт может быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов. Также страховые выплаты могут брать из нового фонда, куда брокеры будут делать взносы.

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