Налоги, взносы, пошлины

Минфин может учесть инвестиции в расчете размера изъятий у бизнеса

Сейчас Минфин обсуждает с бизнес-сообществом принципы, по которым будет рассчитываться размер разового страхового взноса. Не исключено, что из размера взноса вычтут капвложения компаний.

Версия для печати

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что при расчете разового взноса с бизнеса могут учесть инвестиции компании. Об этом пишут «РБК».

Сейчас Минфин обсуждает с бизнес-сообществом вопрос о способах расчета разового взноса по принципу windfall tax.

Антон Силуанов считает, что вычет может производится из доходов компании с учетом капвложений.

Окончательные решения по данному вопросу не приняты.

Ранее мы писали, что союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил быстрее согласовать формулу разового сбора, потому что с каждым месяцем у Минфина растут аппетиты к размеру изъятий у крупного бизнеса.

Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

По данным из Википедии «красные уголоки» появились в начале 1920-х годов. Это было место для занятий по ликвидации неграмотности, где читали газеты, обсуждали общественно значимые темы. В 21 веке традиция сохранилась, но перекочевала в интернет. Прогуляемся по «Красному уголоку бухгалтера» от «Клерка»?

Что бухгалтер берет с собой в Дубаи, почему не спит по ночам, зачем ему переводить тонны в квадратные метры и, конечно, ЕНП: обсуждают в КУБе

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадровые документы

Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.

Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Житие в новых условиях. Автоматизация, бизнес-процессы, 1С

Как-то худо-бедно работали, но внезапно пришли санкции и все, что с этим связано. Исчезли поставщики и налаженные логистические цепочки, поломались отношения с партнерами и клиентами и т.д. и т.п. Понятно, что необходимо перестраиваться, изменять процессы, переделывать автоматизацию. Вот об этом и поговорим.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Что бухгалтеру на новых территориях РФ надо сдать до 27 февраля 2023 года

Подробнее остановимся на пока ещё действующей 6-НДФЛ за 2022 год и разберем новинку – персонифицированные сведения о физических лицах за январь 2023 года.

Что бухгалтеру на новых территориях РФ надо сдать до 27 февраля 2023 года
Читать еще