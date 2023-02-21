Минфин может учесть инвестиции в расчете размера изъятий у бизнеса

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что при расчете разового взноса с бизнеса могут учесть инвестиции компании. Об этом пишут «РБК».

Сейчас Минфин обсуждает с бизнес-сообществом вопрос о способах расчета разового взноса по принципу windfall tax.

Антон Силуанов считает, что вычет может производится из доходов компании с учетом капвложений.

Окончательные решения по данному вопросу не приняты.

Ранее мы писали, что союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил быстрее согласовать формулу разового сбора, потому что с каждым месяцем у Минфина растут аппетиты к размеру изъятий у крупного бизнеса.