Глава РСПП попросил быстрее согласовать windfall tax

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что бизнес-сообщество хочет быстрее согласовать формулу разового сбора «windfall tax». Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы считаем, чем быстрее, тем лучше. Знаете, почему? Потому что мы начинали с 200 млрд рублей, а чем больше времени проходит, тем аппетиты Минфина растут – 250, 300. Мы думаем, что каждый месяц дискуссии будет приводить к 50 или 100 млрд дополнительных взносов», – сообщил Александр Шохин.

Ранее мы писали, что по принципу «windfall tax» крупные предприятия сделают разовый добровольный взнос в бюджет с прибыли за 2022 год.

Сейчас Минфин и предпринимательское сообщество обсуждают, с какой прибыли делать взносы: с чистой или с доналоговой.

При этом РСПП считает, что вместо разовых изъятий нужен отлаженный механизм стимулирования инвестиций, в том числе в социальные организации. Часть соцпроектов уже финансируется акционерами из дивидендного дохода. Это должно учитываться государством.