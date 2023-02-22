Налог на прибыль

Налог на прибыль от ценных бумаг включают в уведомление по ЕНП

Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам организации должны платить не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем отчетного периода, в котором получен доход.

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При получении дохода в январе налог с него надо уплатить в бюджет не позднее 28 февраля, если в феврале – не позднее 28 марта, если в марте – не позднее 28 апреля.

А сдать декларацию по налогу на прибыль с этим доходом необходимо до 25 числа после окончания квартала.

То есть, срок уплаты налога раньше, чем срок сдачи отчета.

Поэтому по налогу на прибыль от ценных бумаг надо сдать уведомление – до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

Таким образом, при получении процентного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам, например, в январе, налог на прибыль с таких доходов надо уплатить до 28 февраля, а уведомление сдать до 25 февраля.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.01.2023 № 03-03-06/1/3420.

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