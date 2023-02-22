Страховые взносы

На отсроченные взносы за 2022 год дадут рассрочку по заявлению

С 1 марта заработает норма о рассрочке страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, по которым была отсрочка.

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Как будут давать такую рассрочку, рассказала ФНС в письме от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс.

Рассрочку оформят на основании заявления, которое можно подать электронно по ТКС.

Сроки подачи заявления начиная с 1 марта 2023 года:

  • по взносам за 2 и 3 квартал 2022 года – до 28 апреля 2023 года включительно;
  • по взносам ИП за 2021 год с дохода свыше 300 000 рублей – до 1 июня 2023 года включительно.

Рассрочку дадут на перенесенную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности по уплате взносов или признали ЕНП без вынесения решения.

Определять суммы для рассрочки будут автоматически ежемесячно 27 числа месяца, на который перенесен срок уплаты.

Для организаций и ИП:

  • по сроку уплаты 29.05.2023 – 27.05.2023
  • по сроку уплаты 28.06.2023 – 27.06.2023
  • по сроку уплаты 28.07.2023 – 27.07.2023
  • по сроку уплаты 28.08.2023 – 27.08.2023
  • по сроку уплаты 28.09.2023 – 27.09.2023
  • по сроку уплаты 30.10.2023 – 27.10.2023

Для ИП с дохода свыше 300 000 рублей – 30 июня 2023 года.

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