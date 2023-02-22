ФНС предлагает выбирать операторов ЭДО через нее. Появился сервис подбора с фильтрами

Хотела рассказать про FinCore’23 еще на прошлой неделе, но ̶в̶е̶т̶р̶я̶н̶к̶а̶ ̶у̶ ̶д̶о̶м̶а̶ш̶н̶и̶х̶ ̶ этот пост в Трибуне будто сам выбрал предпраздничную дату. Потому что завтра – День защитника отечества. А чуть не главные мужчины у нас теперь кто? Правильно – айтишники.