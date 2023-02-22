ФНС предлагает выбирать операторов ЭДО через нее. Появился сервис подбора с фильтрами

На сайте ФНС заработал новый раздел, благодаря которому можно:
- найти оператора электронного документооборота по критериям;
- узнать об особенностях электронного документооборота между хозяйствующими субъектами в том числе при взаимодействии через двух операторов электронного документооборота (роуминг);
- получить сведения об операторе электронного документооборота и предоставляемых им услугах;
- направить сообщение операторам электронного документооборота по вопросам организации роуминга;
- выполнить переход на страницу оператора электронного документооборота, в том числе по предоставляемой им услуге.
Одним из основных критериев для налогоплательщика при выборе оператора ЭДО является возможность предоставления роуминга, то есть межоператорского соединения.
ФНС напоминает, что лидерами по этому критерию являются АО ПФ СКБ Контур, ООО Компания Тензор, ООО Такском, АО Калуга Астрал и ООО Оператор-ЦРПТ.
Также при выборе оператора стоит обратить внимание на количество обслуживаемых абонентов и наличие демоверсии.