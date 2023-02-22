Кредитование

Верхний предел микрозаймов для бизнеса собираются увеличить до 10 млн рублей

Наиболее эффективной меры поддержки бизнеса, предпринимательские сообщества называют микрокредиты.

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В СФ предложили Минфину увеличить верхний порог микрозаймов для малых и средних предпринимателей с 5 до 10 млн рублей, пишет ТАСС.

«Значительный размер процентной ставки по кредитам коммерческих банков затрудняет пополнение оборотных средств и планирование инвестиционной деятельности. Альтернативой банковским кредитам служат микрозаймы микрокредитных организаций, выдаваемые под минимальные процентные ставки (4-6%)», – говорится в документе за подписью главы комитета СФ Андрея Кутепова.

Авторы инициативы говорят, что лимит микрозайма для микрокредитных компаний не удовлетворяет запрос на необходимый размер средств для инвестиционной деятельности предприятий. А также ограничивает возможности региональных микрокредитных организаций.

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