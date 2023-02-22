📑 Аптекам упростили получение разрешений на дистанционную продажу безрецептурных препаратов

Через Госуслуги аптеки смогут подать и получить уведомление о готовности разрешений на дистанционную продажу безрецептурных препаратов.

Работать в таком формате могут организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.

При подаче заявлений больше не нужно указывать ОГРН и ИНН – эти данные будут автоматически подгружаться на портал.

Разрешение организации смогут получить в личном кабинете в виде электронного документа со ссылкой на запись в специальном реестре.

Если произойдут какие-либо изменения в деятельности, аптекам не нужно будет переоформлять разрешения. А лишь направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

Напомним, что возможность заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн правительство утвердило в мае 2020 года.