Новости ФНС

ФНС ожидает, что через год все организации будут взаимодействовать с налоговой по ТКС

Более 93% российских организаций предпочитают общаться с инспекцией по телекоммуникационным каналам связи. Планируется, что к 2024 году на электронный документооборот перейдет весь бизнес.

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Электронный формат взаимодействия имеет ряд преимуществ:

  • нет нужды посещать инспекцию;
  • можно отправлять отчетность в любое время;
  • экстерриториальность;
  • легче контролировать правильности заполнения форм отчетности и проверять актуальность версий заполняемых форм;
  • можно подтвердить доставку отчетности;
  • есть готовое решение для формирования и сдачи отчетности;
  • бесперебойное ежедневное и круглосуточное функционирование и поддержка системы;
  • информация в безопасности.

Кроме того, по ТКС можно получать различные справки, акты сверки, информационные материалы по налогообложению, ответы на обращения, а также направлять запросы или пояснения на требования инспекции.

Чтобы представить отчетность по ТКС, надо получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Порядок подключения к электронному взаимодействию по ТКС:

  • Выбор оператора ЭДО и заключение договора.
  • Получение электронной подписи.
  • Приобретение специального программного обеспечения и установка его на компьютере, имеющем выход в интернет, или использование программного обеспечения, предоставленного оператором ЭДО.

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Новости ФНС

ФНС ожидает, что через год все организации будут взаимодействовать с налоговой по ТКС

Более 93% российских организаций предпочитают общаться с инспекцией по телекоммуникационным каналам связи. Планируется, что к 2024 году на электронный документооборот перейдет весь бизнес.

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