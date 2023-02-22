ФНС ожидает, что через год все организации будут взаимодействовать с налоговой по ТКС

Электронный формат взаимодействия имеет ряд преимуществ:
- нет нужды посещать инспекцию;
- можно отправлять отчетность в любое время;
- экстерриториальность;
- легче контролировать правильности заполнения форм отчетности и проверять актуальность версий заполняемых форм;
- можно подтвердить доставку отчетности;
- есть готовое решение для формирования и сдачи отчетности;
- бесперебойное ежедневное и круглосуточное функционирование и поддержка системы;
- информация в безопасности.
Кроме того, по ТКС можно получать различные справки, акты сверки, информационные материалы по налогообложению, ответы на обращения, а также направлять запросы или пояснения на требования инспекции.
Чтобы представить отчетность по ТКС, надо получить усиленную квалифицированную электронную подпись.
Порядок подключения к электронному взаимодействию по ТКС:
- Выбор оператора ЭДО и заключение договора.
- Получение электронной подписи.
- Приобретение специального программного обеспечения и установка его на компьютере, имеющем выход в интернет, или использование программного обеспечения, предоставленного оператором ЭДО.