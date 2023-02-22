ФНС ожидает, что через год все организации будут взаимодействовать с налоговой по ТКС

Электронный формат взаимодействия имеет ряд преимуществ:

нет нужды посещать инспекцию;

можно отправлять отчетность в любое время;

экстерриториальность;

легче контролировать правильности заполнения форм отчетности и проверять актуальность версий заполняемых форм;

можно подтвердить доставку отчетности;

есть готовое решение для формирования и сдачи отчетности;

бесперебойное ежедневное и круглосуточное функционирование и поддержка системы;

информация в безопасности.

Кроме того, по ТКС можно получать различные справки, акты сверки, информационные материалы по налогообложению, ответы на обращения, а также направлять запросы или пояснения на требования инспекции.

Чтобы представить отчетность по ТКС, надо получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

Порядок подключения к электронному взаимодействию по ТКС: