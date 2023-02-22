ГИС ЕИС уйдет на регламентные работы

В период с 01:00 23.02.2023 до 16:00 24.02.2023 мск не будут доступны личные кабинеты пользователей по Закону № 44-ФЗ.

Кроме того, сегодня с 11:06 по московскому времени у части поставщиков (подрядчиков, исполнителей), использующих функционал электронного актирования в ЕИС в сфере закупок, задерживается доставка документов о приемке в личный кабинет заказчика.

Задержка по доставке документа может превышать 1 час, документ о приемке будет находиться в статусе «Направлено заказчику» или «Ожидает подтверждения получения».