Дебетовые карты

Сбер отменит еще несколько комиссий для участников СВО

Военнослужащим не придется платить за переводы. Послабление заработает уже в феврале-марте.

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Сбербанк прорабатывает дополнительную отмену комиссии для участников СВО, в том числе за переводы, пишет ТАСС.

Комиссию отменят уже в первом квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

   «Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам „Мир“ Сбербанка для участников СВО», – говорится в сообщении.

Участники СВО могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты – для этого необходимо обратиться в контактный центр банка.

Доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

Также Сбер реализовал и другие меры поддержки:

  • можно оформить карту на территории призывных пунктов;
  • оформить кредитные каникулы;
  • действует запрет на списание арестов денежных довольствий;
  • списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства,
  • организована помощь с перевыпуском и получением утерянных карт и обслуживание по доверенности родственников и близких.

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