Сбер отменит еще несколько комиссий для участников СВО

Сбербанк прорабатывает дополнительную отмену комиссии для участников СВО, в том числе за переводы, пишет ТАСС.
Комиссию отменят уже в первом квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам „Мир“ Сбербанка для участников СВО», – говорится в сообщении.
Участники СВО могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты – для этого необходимо обратиться в контактный центр банка.
Доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.
Также Сбер реализовал и другие меры поддержки:
- можно оформить карту на территории призывных пунктов;
- оформить кредитные каникулы;
- действует запрет на списание арестов денежных довольствий;
- списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства,
- организована помощь с перевыпуском и получением утерянных карт и обслуживание по доверенности родственников и близких.