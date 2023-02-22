Сумму разового взноса в бюджет определят в марте 2023 года

После того, как в марте 2023 года крупные компании сдадут отчетность за 2022 год, Минфин определит размер их разового взноса в бюджет. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

«Нельзя же на основе оценок платеж брать. Нужно иметь фактические данные, фактические данные будут в конце марта», – сообщил Алексей Сазанов.

Ранее мы писали, что крупные предприятия должны сделать разовый добровольный взнос в бюджет с прибыли за 2022 год.

Сейчас РСПП и Минфин определяют порядок расчета разового сбора «windfall tax».