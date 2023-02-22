Как списывают с ЕНС деньги организаций-банкротов

Если деньги перечислены с расчетного счета самой компании, то проверяется есть ли отрицательное сальдо на ЕНС.

При наличии отрицательного сальдо по ЕНС начала погашению подлежат текущие платежи (ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ о банкротстве).

Далее проверяют, есть ли непогашенные платежи второй очереди. Если есть платежи второй очереди в части основного долга по НДФЛ и страховым взносам, то сначала будет погашена самая ранняя недоимка второй очереди, а потом пропорционально пока не закроется вторая очередь, то есть работает алгоритм календарной очередности по образованию задолженности.

Если отрицательное сальдо ЕНС полностью закрыли и нет уведомления, то разница идет в погашение «Реестра требований кредиторов».

В случае, если деньги перечислены с расчетного счета «третьего лица», анализ на наличие текущей задолженности не идет и платеж сразу переходит для погашения «Реестра требований кредиторов».

Такое разъяснение дает УФНС по Республике Марий Эл на своем сайте.