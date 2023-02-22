6-НДФЛ

Вышли новые контрольные соотношения для деклараций по НДС, УСН, 6-НДФЛ

ФНС советует ориентироваться на контрольные соотношения при составлении деклараций, чтобы было меньше ошибок, меньше требований, вызовов в ИФНС и т. д.

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Перечень контрольных соотношений налоговики довели письмом от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

В списке 21 КС, в том числе, по таким отчетам:

  • декларация по НДС;
  • декларация по налогу на прибыль;
  • декларация по УСН;
  • декларация по ЕСХН;
  • 6-НДФЛ.

В форме 6-НДФЛ с 2023 года может быть такая ошибка:

∑ (стр. 021 + стр. 022 + стр. 023 + стр. 024) всех Разделов 1

1

По форме 6-НДФЛ до 2023 года может быть такая ошибка:

∑ стр. 022 всех Разделов 1

То есть, сумма налога, подлежащего уплате, не должна быть меньше возвращенной суммы НДФЛ.

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