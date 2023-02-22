Вышли новые контрольные соотношения для деклараций по НДС, УСН, 6-НДФЛ

Перечень контрольных соотношений налоговики довели письмом от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.
В списке 21 КС, в том числе, по таким отчетам:
- декларация по НДС;
- декларация по налогу на прибыль;
- декларация по УСН;
- декларация по ЕСХН;
- 6-НДФЛ.
В форме 6-НДФЛ с 2023 года может быть такая ошибка:
∑ (стр. 021 + стр. 022 + стр. 023 + стр. 024) всех Разделов 1
По форме 6-НДФЛ до 2023 года может быть такая ошибка:
∑ стр. 022 всех Разделов 1
То есть, сумма налога, подлежащего уплате, не должна быть меньше возвращенной суммы НДФЛ.