Вышли новые контрольные соотношения для деклараций по НДС, УСН, 6-НДФЛ

Перечень контрольных соотношений налоговики довели письмом от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

В списке 21 КС, в том числе, по таким отчетам:

декларация по НДС;

декларация по налогу на прибыль;

декларация по УСН;

декларация по ЕСХН;

6-НДФЛ.

В форме 6-НДФЛ с 2023 года может быть такая ошибка:

∑ (стр. 021 + стр. 022 + стр. 023 + стр. 024) всех Разделов 1

По форме 6-НДФЛ до 2023 года может быть такая ошибка:

∑ стр. 022 всех Разделов 1

То есть, сумма налога, подлежащего уплате, не должна быть меньше возвращенной суммы НДФЛ.