Декларация по УСН

В декларации по УСН надо сравнить строки с налогом к начислению и к уменьшению

ФНС предлагает перед сдачей декларации проверить ее на соблюдение контрольных соотношений.

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Новые соотношения доведены письмом от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@.

В письме, в частности, есть соотношения для декларации по УСН.

В разделе 1.1 декларации по УСН есть строки, где налог поквартально отражается к начислению (020, 040, 070, 100), а есть строки, где налог идет к уменьшению (050, 080, 110).

Контрольное соотношение, которое говорит об ошибке, такое:

(стр. 020 Раздела 1.1 + стр. 040 Раздела 1.1 + стр. 070 Раздела 1.1 + стр. 100 Раздела 1.1) меньше (стр. 050 Раздела 1.1 + стр. 080 Раздела 1.1 + стр. 110 Раздела 1.1)

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То есть сумма строк к начислению не должна быть меньше суммы строк к уменьшению.

Аналогичная норма есть и для раздела 1.2 (по УСН «доходы минус расходы»). Там сумма строк 020, 040, 070, 100, 120 не должна быть меньше суммы строк 050, 080, 110.

Также любая из этих строк разделов 1.1 и 1.2 не должна быть меньше нуля.

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