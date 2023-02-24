Судоремонтные работы не будут облагаться НДС

Законопроект об отмене НДС для судоремонтных работ был одобрен Госдумой в первом чтении, сообщает Минфин.

Чтобы применить нулевой НДС, предприятия будут заключать инвестиционные соглашения с министерствами, в которых компании возьмут на себя обязательство о ежегодных отчислениях минимум 20% выручки от услуг по судоремонту на обновление и модернизацию основных средств.

Также при заключении инвестиционных соглашений судоремонтные предприятия смогут применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия товаров и услуг к учету, а не после принятия заказчиком выполненных работ. Это позволит сохранить больше финансовых средств в обороте компаний.