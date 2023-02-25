Альфа-банк, Тинькофф-банк, Росбанк попали под санкции ЕС. Клиентов успокоили

В официальном журнале Евросоюза опубликован 10-й пакет санкций в отношении России, сообщает «Коммерсант».
Под ограничения попали 87 физических и 34 юридических лиц.Среди организаций в санкционный список включены:
- Альфа-банк;
- Росбанк;
- Тинькофф-банк;
- ООО «Коммерческие автомобили – группа ГАЗ»;
- Фонд национального благосостояния РФ;
- ряд предприятий «Росатома»;
- ГКНПЦ им. М. В. Хруничева;
- медиагруппа «Патриот»;
- Национальная перестраховочная компания;
- МИА «Россия сегодня»;
- «Спутник»;
- «Общероссийский народный фронт»;
- Служба внешней разведки РФ;
- МЧС ДНР.
Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк уже сообщили, что продолжат работу в привычном режиме.
В Альфа-банке сообщили, что заметных изменений в работе не будет, напомнив, что переводы в евро были отключены в прошлом году.
Росбанк подтвердил, что тарифы и условия обслуживания сохраняются.
«Тинькофф» хорошо подготовился к такому сценарию, санкции не влияют на обслуживание более 26 млн клиентов «Тинькофф», сообщили в группе компаний.