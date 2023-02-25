Альфа-банк, Тинькофф-банк, Росбанк попали под санкции ЕС. Клиентов успокоили

В официальном журнале Евросоюза опубликован 10-й пакет санкций в отношении России, сообщает «Коммерсант».

Под ограничения попали 87 физических и 34 юридических лиц.Среди организаций в санкционный список включены:

Альфа-банк;

Росбанк;

Тинькофф-банк;

ООО «Коммерческие автомобили – группа ГАЗ»;

Фонд национального благосостояния РФ;

ряд предприятий «Росатома»;

ГКНПЦ им. М. В. Хруничева;

медиагруппа «Патриот»;

Национальная перестраховочная компания;

МИА «Россия сегодня»;

«Спутник»;

«Общероссийский народный фронт»;

Служба внешней разведки РФ;

МЧС ДНР.

Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк уже сообщили, что продолжат работу в привычном режиме.

В Альфа-банке сообщили, что заметных изменений в работе не будет, напомнив, что переводы в евро были отключены в прошлом году.

Росбанк подтвердил, что тарифы и условия обслуживания сохраняются.

«Тинькофф» хорошо подготовился к такому сценарию, санкции не влияют на обслуживание более 26 млн клиентов «Тинькофф», сообщили в группе компаний.