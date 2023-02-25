Санкции 2022

Альфа-банк, Тинькофф-банк, Росбанк попали под санкции ЕС. Клиентов успокоили

Банки предупредили, что продолжат работу в привычном режиме.

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В официальном журнале Евросоюза опубликован 10-й пакет санкций в отношении России, сообщает «Коммерсант».

Под ограничения попали 87 физических и 34 юридических лиц.Среди организаций в санкционный список включены:

  • Альфа-банк;
  • Росбанк;
  • Тинькофф-банк;
  • ООО «Коммерческие автомобили – группа ГАЗ»;
  • Фонд национального благосостояния РФ;
  • ряд предприятий «Росатома»;
  • ГКНПЦ им. М. В. Хруничева;
  • медиагруппа «Патриот»;
  • Национальная перестраховочная компания;
  • МИА «Россия сегодня»;
  • «Спутник»;
  • «Общероссийский народный фронт»;
  • Служба внешней разведки РФ;
  • МЧС ДНР.

Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк уже сообщили, что продолжат работу в привычном режиме.

В Альфа-банке сообщили, что заметных изменений в работе не будет, напомнив, что переводы в евро были отключены в прошлом году.

Росбанк подтвердил, что тарифы и условия обслуживания сохраняются.

«Тинькофф» хорошо подготовился к такому сценарию, санкции не влияют на обслуживание более 26 млн клиентов «Тинькофф», сообщили в группе компаний.

Санкции 2022

«Тинькофф Инвестиции» переведет своих клиентов в неподсанкционную компанию

Перевод клиентов в новую неподсанкционную компанию уже проводили подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, и «Открытие». Например, Сбер перевел клиентов в «Кит-Финанс», а «Открытие Инвестиции» в «Инвестиционную палату» в Воронеже.

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