«Тинькофф Инвестиции» переведет своих клиентов в неподсанкционную компанию, говорится в заявлении брокера.

«Мы подготовились к любым возможным событиям и разработали инфраструктурное решение, которое позволит в течение одной-трех недель бесшовно для клиентов перевести активы в новую неподсанкционную компанию», – сообщила компания в рассылке клиентам.

Как отметили в брокере, все привычные инвестиционные инструменты и сервисы будут в полном объеме доступны в приложении «Тинькофф Инвестиций».

Евросоюз ввел санкции против Тинькофф банка 25 февраля 2023 года. Санкции означают, что активы банка в странах-членах ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы.